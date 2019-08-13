Зеленский освободил Безсмертного от переговоров в Минске через месяц после назначения

Президент Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от выполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы относительно Донбасса.

Об этом говорится в Указе №596 /2019.

«В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трёхсторонней контактной группе»… освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы» , — отмечается в документе.

Как сообщалось, Президент Зеленский 9 июля уполномочил Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцик.

9 августа Безсмертный публично высказался о необходимости остановить переговорный процесс Украины в Минском формате для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве договорённостей и нарушении режима тишины, в результате чего погибли 6 украинских военнослужащих и 9 ранены.

«Почему я… настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в Минском процессе до того момента, пока не соберётся «нормандский» формат и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договорённости действительно предполагают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договорённости, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечён к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше не можно делать. Так вырабатываются механизмы», — заявил Бессмертный.

Он также подчеркнул, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать.

«Если договорились привлечь к ответственности, надо соответствующими действиями достигать этого: собирается «нормандский» формат, разбирают ситуацию, привлекаются к ответственности виновные, иначе мы никогда не достигнем «режима тишины». А как, не достигнув режима тишины, можно работать?», — отметил Бессмертный.