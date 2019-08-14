Кому в Одессе 14 августа отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300 мм по ул. Академика Королева, 27 будет прекращено водоснабжение отдельных потребителей воды 14 августа.

Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 24:00 на таких улиц города:

— Люстдорфская дорога, 140-152/6,

— Академика Глушко, 2-14,

— Левитана, 67-95а,

— Костанди, 141-167, 126-136,

— Академика Королёва, 17-37Б, (2-7 Линии Люстдорфской дороги).