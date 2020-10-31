Кто в Одессе 2 ноября останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене запорных арматур диаметром 300 мм и 500 мм по адресу: пр-т. Добровольского, 90, некоторым потребителям в Суворовском районе будет прекращено водоснабжение 2 ноября.

В частности, с 09:00 до 24:00 в этот день будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

Героев Обороны Одессы, 60-98Б;

Добровольского, 84-110/1;

Академика Заболотного, 27-33/2;

Капитана Кузнецова, 103,103а, 112, 114;

Крымская, 62а, 37, 61-71;

Давида Ойстраха, 28-30.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).