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Кому в Одессе 4 апреля отключат воду

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водопровода диаметром 300 мм некоторые жители Одессы 4 апреля останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет 4 апреля с 09:00 до 23:00 на таких улицах города:

  • ул. Бабеля;
  • ул. Средняя, 62-66, 83-В, 83/4, 83/2;
  • ул. Дальницкая;
  • ул. Бугаевская;
  • ул. Колоническая;
  • пер. Виноградный.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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