Кому в Одессе 4 апреля отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водопровода диаметром 300 мм некоторые жители Одессы 4 апреля останутся без водоснабжения.
Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что воды не будет 4 апреля с 09:00 до 23:00 на таких улицах города:
- ул. Бабеля;
- ул. Средняя, 62-66, 83-В, 83/4, 83/2;
- ул. Дальницкая;
- ул. Бугаевская;
- ул. Колоническая;
- пер. Виноградный.
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