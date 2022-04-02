Кому в Одессе 4 апреля отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водопровода диаметром 300 мм некоторые жители Одессы 4 апреля останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет 4 апреля с 09:00 до 23:00 на таких улицах города:

ул. Бабеля;

ул. Средняя, 62-66, 83-В, 83/4, 83/2;

ул. Дальницкая;

ул. Бугаевская;

ул. Колоническая;

пер. Виноградный.

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