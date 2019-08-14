Одессит Сергей Члиянц: Во что превратили знаковые и любимые места одесситов

Уроженец Одессы, ныне проживающий в Москве, генеральный продюсер «ПИГМАЛИОН ПРОДАКШН» Сергей Члиянц рассказал о своём последнем посещении родного города.

Свои впечатления он разместил в Facebook.

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Данный материал публикуем полностью, сохраняя пунктуацию, лишь скрывая непечатные слова, допущенные Сергеем в своём тексте. Но как же без них, когда говоришь о наболевшем!

«ЧЁРНОЕ МОРЕ — ВОР НА ВОРЕ (Эдуард Багрицкий, одесский поэт).

И не такие города погибали в пучине истории. Это я про современную Одессу. Не стану упражняться в литературном творчестве, а простыми словами опишу то что сегодня видят люди впервые в жизни посетившие этот город. Ко мне в гости приезжали друзья. я водил их по городу и показывал Одессу так как я её знал в детстве, в студенческие годы, и во время работы на Одесской киностудии. Нисколько не претендую называться краеведом, но тем не менее, меня всегда интересовала история Одессы, потому что когда снимаешь фильмы, то всегда проходишь такой этап как «выбор натуры». Переводя на русский — поиск мест для съемок фильма. Думаю что за эти годы мы облазали все доступные и не очень, уголки родного города. Многие мои друзья юности — действующие художники и архитекторы. У меня самого имеется неплохая любительская коллекция южно-русской школы живописи и множество фотографий городских улиц, скверов, дворов, интерьеров. Я хорошо помню как выглядели фасады знаменитых одесских зданий в лучшие времена. Я помню как работали в городе архитектурно-реставрационные мастерские и с каким старанием сохранялся авторский облик замечательных строений.

С тех пор много воды утекло…

Одесский инженерно-строительный институт теперь носит гордое название Академия. Архитектурный факультет называется институтом. Он выдаёт дипломы трех специальностей: градостроительство, дизайн и архитектура окружающей среды. Это издевательство над здравым смыслом! Ни того ни другого ни третьего в Одессе нет и в помине. Даже большевики не позволяли себе так издеваться над обликом города, ну а годы независимости и киевского управления окончательно добили Одессу.

Человек прибывающий в город видит Одесский аэропорт. Этот сарай из глубины 19 го века, которых не сыщешь даже в африке. А рядом — бездарный новый терминал, скорее напоминающий склад, каких множество стоит на выезде из города. Воистину Одесса не заслужила чтоб это несуразное фуфло называлось в Одессе воздушными воротами.

Порт и морской вокзал позволяют снимать фильмы о революции и гражданской войне.

Вообще-то когда начинали строить город, по указу императрицы Екатерины, был разработан генеральный план. Одесса — один из немногих городов мира, построенных по плану. Город был развёрнут в сторону моря и Одесского залива, так что приходящие корабли видели выверенное архитектурное решение — линия фасадов Приморского бульвара, разделённая Потёмкинской лестницей, в которой тогда было 200 ступеней и нижние являлись причалом. С левой стороны эта линия заканчивалась строгим фасадом Городской думы (теперь мэрия), а справа был силуэт дома генерал-губернатора (дворец Воронцова). Над этим чётким рисунком возвышался величественный купол Оперного театра, а за ним, колокольня Преображенского собора. Я намеренно опустил подробное описание, потому что одесситы и так знают, а другим этого достаточно. Этот архитектурный облик навсегда впечатывался в память тех, кто приходил в Одессу по морю.

Что же мы видим теперь? А я как яхтсмен, вижу это каждый день, когда выхожу в море. Мы видим катастрофу! Панорама города с моря напоминает старческий рот с выбитыми и гнилыми зубами. Несчастный город задыхается под нависшими на нём по всему берегу безликими новостройками. Они торчат в хаотическом порядке без всякого замысла и с одним умыслом — как можно больше и выше. Чтоб лохам продать жилые метры. Отдельные здания из новых, сами по себе могли бы и быть где нибудь, но то как они расположены, и как они не сочетаются друг с другом, это градостроительный п…ц. Например: вместо снесённого двухэтажного флигеля, выстроен 10 ти этажный бетонный монстр, уничтоживший самобытность и обаяние всего квартала.

Я хожу на парусной яхте многие годы и побывал в десятках стран, на сотнях островов, в не самых благополучных странах Средиземного моря, Азии, Африки, Центральной Америки, и в каждом из этих мест, даже самых бедных, видна забота о сохранении архитектурной и градостроительной самобытности. А большинство, строго придерживаются норм и правил заданной городской среды. История имеет ценность для тех кто там живет. Но совсем нет этого явления в Одессе!

Во что превратили знаковые и любимые места одесситов? Напомню. Сквер у оперного (Пале рояль) — изуродован поганой новостройкой. Французский бульвар — практически уничтожен как класс. Одесской киностудии нет. Аркадия — страшно смотреть. А Де-Волановский спуск? Дом Бернардацци рухнул без возможности восстановления. Дом Гоголя — разрушен и забыт. Приморская улица — сплошная заброшенная промзона. В некоторые районы вообще лучше не ходить — не вернёшься. Но я водил туда моих друзей. Надо было видеть ужас на их лицах. Отдельно про Дерибасовскую. Хотите? Это теперь не улица про Одессу. Это променад для селюков. Гуляющие семейства приезжих, невнятно одетых, с жуткими харями, жирные, оплывшие морды, вечно жующие, и сплевывающие под ноги. Сандали в носках, пропотевшие рубахи и кульки в руках. Им под стать и развлечения: нелицензионный алкоголь под видом ярмарок, хоть залейся! Из пластикового стаканчика. Хотите потрогать попугайчика, змею, лошадку, голубя или осла за член. Вот турник для призового подтягивания, вот ворота — забейте гол между пивными банками. Не работают ни полиция, ни муниципальная стража. Торжество победившего хама. Бескультурье и провинциализм.

Кто сказал вам что Одесса — город для туристов и курортников?! Утверждать такое может только необразованный хам, который думает что женщина создана для проституции. Кто создал этот дурацкий миф, про одесский говор и юмор, где все все время шутят. Одесса — суровый приморский город, в непростом климате (холодные влажные зимы и штормовые ветра, пронизывающие людей и дома насквозь), со сложной историей, населённый самыми разными культурами, город моряков и учёных, писателей и художников, квалифицированных рабочих и, конечно, преступников. Последние годы преступники без талантов и вкуса, с отбитой исторической памятью, взяли верх в городе и уверенно создают руины. Так что очень скоро останется только миф и большое село, похожее на Одессу.

А ведь Одессе еще повезло: буйная причерноморская растительность скрывает многие ужасы нашего городка. Под раскидистыми кронами платанов, каштанов и акаций, вся разруха не так бросается в глаза, а иногда даже создаёт особый колорит благородных развалин, в глазах приезжего. Они же здесь только летом. А стоит приехать в город зимой!.. Когда нет листьев и когда всё бесстыдство городского архитектурного и градостроительного настоящего, предстаёт во всей убогой своей наготе! У меня не хватит слов и мата, чтоб описать этот п…ц зимой. Городская среда напоминает Таиланд 80- х , где всё было заточено под секс-туризм.

Строят в городе отвратительно. Где все эти хвалёные архитекторы. Но хуже всего это расположение новостроек- никакой логики, никаких правил. Сносятся скверы, рубятся деревья, дома налезают на тротуары и даже на проезжую часть. Там где стоял одно- двухэтажный домик, теперь торчит бетонная громада, подавляя собой всё вокруг. Видно что в городе абсолютно нет денег. И совершенно нет гражданского общества. Граждане — есть, а общества нет. И мнение этих граждан никто знать не хочет. Зато есть отцы города. Их имена всем известны. Но всем по-х…й.

Дороги разбиты как после войны. Пробки везде. Не видно никакой попытки властей решать проблему автомобилей. По разбитым на х..й дорогам ездят развалюхи и шикарные авто, каких не увидишь и в Лондоне в таком количестве. Владельцы багатых авто живут в богатых домах или в небольших огороженных территориях для богатых, и отовариваются в нескольких десятках бутиках, но в пробках стоят как те же бедные, и ходят по общим разбитым тротуарам. А вечерами в городе темно. Страшно. О преступности нужно говорить отдельно, но советую е…лом не щёлкать и быть на чеку. А собственный дом, если он есть, все мои знакомые охраняют самостоятельно, используя законное и незаконное оружие. Кстати о том как получить разрешение на оружие, тоже забавно поговорить. Дома для богатых стоят рядом с бараками для бедных и в этом смысле полная демократия.

Тротуары. Тротуаров нет. Нет ни трёх шагов без ям, трещин, выбоин. Разнородная плитка, вперемежку с асфальтом и со старым покрытием.

Коммуникациями обвешаны все стены домов и фасады. Провода довоенной связи переплетены с современными линиями интернета и кабельного тв.

Парковки — это любое свободное место которое кто то успел занять. Не важно, тротуар, сквер, парк, двор, машины везде и всюду. Машины как люди или как домашние животные, живут вместе с людьми на едином пространстве. Все дворы и междворовые проезды плотно забиты гаражами. В гаражах лежат трупы с 90-х годов и старая мебель, для которой нет места на даче. Гараж — главный архитектурный объект современной Одессы.

Дома изуродованы самостроем. Балконы пристроены, балконы расширены, мансарды где можно и нельзя, на памятниках архитектуры и на хрущёвках. К домам сооружены отвратительные самопальные пристройки. Они уродуют пространство до неузнаваемости. Иногда хочется угадать, а как оно было раньше, без этого тюнинга. Можно долго разбираться, но так и не поймёшь что было построено, а что пристроенно, и что раньше.

Все новые стройки не подчинены никакому единому облику, никакому плану. Кто что смог спи…ть, стащить, слямзить, оторвать, отрезать, откусить, тот там и пытается строить какое-нить новое говно.

нет никакого генерального плана и никакой попытки осмысления. Каждый кусочек земли отдан по корупционным связям и застроен говном.

Многое решают ублюдки в Киеве, особенно по ведомственным территориям, типа минздрав (санатории и пансионаты) и минобороны (воинские части и госпитали). А при этом, как говорят те кто видел, Киев развивается и процветает. Уели Одессу,- всю жизнь ненавидели и ревновали. Теперь ездят на уикэнды побухать да по девкам пройтись, а заодно и поссать в Чёрное море… Большие городские территории парализованы запутанной структурой собственников, десятилетиями стоят пустыри и развалины, потому что ничего нельзя решить. Судиться в Одессе можно веками. Город задыхается в коррупции. Все решения местных властей, через делаваров в костюмах, осмечены и ничего иначе делается. Морали нет в принципе — можно всё. И не существует вопросов, которые нельзя решить за деньги. При чём цены растут с каждым новым президентом.

Один мой друг шутит, что за хорошие деньги можно Дюка перенести в Дюковский сквер, а на его месте поставить шашлычную. И найдутся краеведы-чиновники, которые докажут в суде, что сам Дюк всегда мечтал стоять в одноименном парке.

Зато есть рэстораны. О, ещё есть хотэли. Всё для новых дебильных приезжих. Ну и как я уже сказал — для секс-туризма. Одесса таперь очень напоминает одноименный кинофестиваль. Оболочка есть, а содержимого нет.

Город захлёбывается в коррупции и контрабанде. Важные деловые люди с напряжёнными лицами в дорогих ресторанах обсуждают откаты и взятки. Конкурентная борьба сводится к умению закрыть человека и кошмарить его в сизо, пока не согласится, или просто отпи… возле дома во время прогулки с собачкой. Цены на все услуги известны. А еще одесситы любят развешивать плакаты по городу с надписями типа: Одесса, мы любим тебя. А еще популярный плакат, часто используемый чтоб закрыть фасад разрушенного здания: Одэса — це Украйна.

Я не закончил, но зае…ся писать. А ещё даже десятой части не сказал чего хотел за Одессу».

Фото: Александр Александров/Одесса News, Facebook