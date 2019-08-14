Чёрное море в Одессе — это море шансона

17 и 18 августа на площадке Летнего театра «Морвокзал» состоится Первый фестиваль шансона в Одессе.

Самые популярные исполнители шансона в Украине устроят праздник для всех одесситов и гостей города.

В первый день фестиваля свой сольный концерт представляет Гарик Кричевский — львовский бард и культовый шансонье. Все тексты песен Кричевского написаны им самим. Кричевский носит чёрное и одевается в стиле Эроса Рамазотти: пиджак — уважение к зрителям, кожаные штаны — они практичны и совсем не мнутся.

Хиты «Киевлянка», «Привокзальная», «ёлка-мурка», «Календарная осень», «Милая», «Облака», «Туманы», «У неё Porsche Cayenne» популярны среди нескольких поколений. Удивительный тембр голоса Кричевского, искренность и простота жизни способна покорить даже очень предвзятую публику.

Шансон — отдельный жанр в современной культуре. Он не поддаётся никакому закону, правилам и стилям. Это направление во все времена шло от глубины переживаний социального кризиса в обществе. Песни в стиле шансон пропитаны честностью и актуальностью момента. В основе шансона лежит исповедь от самых глубин человеческой души. Музыка этих песен обременена «виньетками виртуозов и концептуализма», всё просто и натурально. Шансон, по праву, можно отнести к современному и истинно народному творчеству. Чаще всего, шансонье это не консерваторские музыканты, но в профессионализме и популярности они не уступают классическим и эстрадным музыкантам.

18 августа выступят Евгений Кемеровский, Валентин Куба, Владимир Карафетов, Олег Алябин, Михаил Грицкан, Петя Чёрный, Игорь Корж, Александр Ломинский, Аня Жулина, Олег Верд, Юрий Сандик, Таня Дяченко, Слава Благов, Александр Юрпалов, Оксана Орлова.

При наличии билета на концерт Гарика Кричевского на второй фестивальный день получаете скидку 30%.

Билеты можно купить здесь.

Начало концертов в 20 часов.