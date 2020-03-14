Prodigy прозвучат в Одессе в симфоническом исполнении

ВПЕРВЫЕ в Украине хиты британцев зазвучат в подобном исполнении! Невероятная энергетика и реально мощное исполнение самых хитовых композиций легендарного Кита Флинта!

13 апреля зал Одесской филармонии прокачают Симфонические Prodigy в исполнении GosOrchestra под руководством Александра Госачинского.

Voodoo People, Breathe, Omen, Firestarter и другие хиты группы в аранжировке от неимоверно талантливого Усеина Бекирова только для вас в этот вечер!

GosOrchestra — один из самых популярных оркестров Киева, ставший широко известным благодаря своим симфо-каверам в оркестровом жанре Симфонический Jackson и Симфонический Queen, представляет премьеру Симфонические Prodigy.

Художественный руководитель и главный дирижёр, лауреат международных конкурсов Александр Госачинский.

Дата и время: 13 апреля, 19:00.

Стоимость билетов: 200 — 650 грн. Их можно купить здесь.