В Одесском Украинском театре покажут «Место для дракона»

29 июня спектакль «Место для дракона» состоится в Украинском театре им. В Василько.

Увлекательная история, которая заинтересует зрителей всех возрастов. Сказочная атмосфера и эмоциональная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра, которыми захочется поделиться с родными и друзьями.

Замечательный спектакль, который научит важному – различать добро и зло, ценить красоту и быть человечным.

Ощутите на себе магию добра.

Приходите всей семьёй к 16 часам на ул. Пастера. 15.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

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