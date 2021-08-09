Одесситы продолжают борьбу против сноса исторических зданий на Ришельевской

Под зданием Одесского горсовета 9 августа состоялся пикет, участники которого требовали остановить демонтаж исторического здания — типографии Фесенко на улице Ришельевской, которая в годы УНР выпускала первую украинскую валюту.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что в акции протеста приняли участие преимущественно жители соседних с исторической постройкой домов. По словам протестующих, застройщик действует вопреки предписанию Министерства культуры и информационной политики (МКИП) о незаконности сноса здания.

Пикетчики держали плакаты «Он (Фесенко — ред.) издавал книги, а вы поддерживаете беззаконие», «Наши требования: сохранить культурное наследие», «Прославим вандалов на всю Украину», «В ваших карманах только пространство для взяток» и др.

Как сообщала Одесса News, в течение апреля-июля общественные деятели и представители ОО «Автомайдан» провели ряд акций протеста против сноса зданий типографии Ефима Фесенко и театра «Ришелье» на улице Ришельевской, 47 и 49. В августе компания-застройщик «Одесса-Сити» завела на ограждённую территорию бывшей типографии автокран, другую технику и осуществляет демонтаж кровли здания.

Министерство культуры и информационной политики направило компаниям «Одесса-Сити» и «Мартен Групп» предписание о запрете проведения строительных работ на месте типографии Фесенко в Одессе, пока не будут получены соответствующие разрешения. Кроме того, строительство может повредить расположенным рядом домам.

Министерство просит предоставить охрану историческому зданию в Одессе.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск строительной компании «Одесса-Сити» с требованием приостановить действие предписания МКИП. Представитель застройщика Олег Лавренюк заявлял, что строители ведут «подготовительные работы», а на это разрешений от органов власти не требуется.

5 августа МКИП призвало Одесскую облгосадминистрацию задействовать все законные механизмы, чтобы не допустить разрушения здания бывшей типографии, поскольку Одесский окружной админсуд отказался удовлетворить требование МКИП о полном запрещении строительных работ.

«Кроме того, застройщик в судебном порядке добился возможности проводить работы, пока продолжается рассмотрение основного дела. Суд первой инстанции и апелляционный суд разрешили застройщику не учитывать предписания министерства. МКИП не оставляет попыток отстоять здание бывшей типографии и готовится обжаловать решение апелляционного суда Одессы в кассационном порядке», — сообщает МКИП.

Кроме того, на ближайшем заседании экспертный совет МКИП по представлению Украинского общества охраны памятников истории и культуры рассмотрит вопрос о предоставлении зданию бывшей типографии Фесенко охранного статуса памятника истории и культуры.

Фото: Укринформ, Одесса News

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