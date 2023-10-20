«Скифское золото» в ближайшее время вернётся в Украину

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКиП) вместе с партнёрами из Нидерландов проводит ряд мер по возвращению коллекции «Скифского золота» в Украину.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев.

«МКиП совместно с партнёрами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, направленных на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину», – отметил он.

Одесса News информировала, что 9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «Крымское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева. Судебные баталии вокруг кладов продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

Для справки. Ещё в начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка «Крым: золото и тайны Черного моря». Экспонаты для неё предоставили киевский и крымский музеи. После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве «власти» Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

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