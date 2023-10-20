С 21 октября трамваи №Nº5 и 28 в Одессе возобновляют работу в полном объёме

После проведения капитального ремонта пути на перекрёстке улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской в Одессес 21 октября трамвайные маршруты №№ 5 и 28 возобновляют свою работу в полном объёме.

Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

Отмечается, что на перекрёстке улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской, возле кинотеатра «Родина», был проведён капитальный ремонт путей и выполнены замены 6 комплектов стрелочных переводов с электрификацией стрелок, 3 пересечений, 66 п/м кривого участка пути и 73 п/м прямого участка пути.

Одесса News информировала, что в связи с незаконченным строительством объекта временное прекращение движения автотранспорта по ул. Карантинная, на участке между ул. Троицкой и ул. Еврейской, продлено до 15 марта 2024 года.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»

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