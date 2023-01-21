На участке ул. Канатной в Одессе введено двустороннее движение.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в Одессе проходят системные работы по оптимизации дорожного движения.

«В целях увеличения пропускной способности проезда в центр города со стороны Фонтанской дороги и Таирова специалистами КУ «СМЭП» внесены изменения в схему организации дорожного движения в Приморском районе города. С 20 января 2023 года по ул. Канатной между улицами Пироговской и Семинарской введено двустороннее движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Теперь транспорт, который двигается с проспекта Шевченко через ул. Сегедскую в центр города, может проехать по ул. Канатная до ул. Пироговской (разрешён только левый поворот) и выехать на ул. Среднефонтанскую в сторону центра города. Соответствующие знаки дорожного движения, наливные блоки и светофорные объекты установлены.

Как сообщала Одесса News, движение на участке Карантинной улицы в Одессе закрыто до июля 2023 года.

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