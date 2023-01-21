Накануне Дня соборности Максим Марченко и Геннадий Труханов вручили награды

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и Одесский городской голова Геннадий Труханов приняли участие в торжествах, которые проходили в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им.В Василько по случаю Дня Соборности Украины, и вручили государственные награды, благодарности ОВА и горсовета.

Об этом сообщают пресс-службы облвоенадминистрации и Одесского горсовета.

Поздравляя собравшихся, Максим Марченко пожелал всем крепкого здоровья, мира, а также глубокой веры в счастливое будущее Одесской области и соборной неделимой Украины.

«Сейчас наша страна переживает сложное время за всю историю своей независимости, но, несмотря ни на что, мы, украинцы, мужественно отстаиваем свободу и суверенитет своего государства, боремся за единство и неделимость нашей земли, часто ценой собственной жизни. Среди героев много и наших земляков-одесситов. Мы уже доказали всему миру, что нынешние и последующие поколения украинцев достойны жить в свободной и демократической Украине. Наша Одесская область самобытна и неповторима, у каждой территориальной общины есть свои, только ей присущие особенности. Так что, уверен, что именно идентичность и самобытность определяют единство. А только в единстве наших действий и соборности душ мы можем добиться Победы!», – сказал Максим Марченко.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что сегодня у нас есть всё, чтобы победить: поддержка международного сообщества, помощь со всех уголков мира, а главное – смелость и отвага украинцев.

«Как и более 100 лет назад, сегодня Украина проходит испытания террором и геноцидом. Война лучше продемонстрировала силу соборности, когда вся страна работает единым фронтом на победу Украины. Каждый на своём месте, по своим способностям или по зову сердца. И в этом – залог нашей Победы», — поздравил Геннадий Труханов.



Фото: ООВА, «Одесса»

Видео: «Одесса»



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