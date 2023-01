Куда пойти в Одессе на выходных 21-22 января

В выходные 21-22 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

21 января «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу театра «Маски», насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — в помещении Дома клоунов. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Действующие лица: Еврей — Народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Фей — Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов. Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов. Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам.

21 января не упустите возможность познакомиться с оперой «Риголетто», которая вписала имя Джузеппе Верди в историю мирового театра. Опера поставлена по пьесе Виктора Гюго «Король забавляется». Опера никого не оставит равнодушным. Приходите в Одесский театр оперы и балета к 16 часам. Билеты от 100 до 500 гривен.

21 января в Одесском украинском музыкально-драматическом театре имени В.Василько Вас ждёт феерическая атмосфера крупнейшего в мире танцевального марафона с ярким светом, зажигательной музыкой, сногсшибательной хореографией, блестящими костюмами и красивыми людьми! Приходите на спектакль «Обречённые танцевать» к 15 часам. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

21 января КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Приходите к 12 часам. Адрес: Алексеевская площадь, 21а (конечная остановка трамваев №№ 11, 12). Вход свободный, запись по телефонам 048 717 54 54 / 048 717 54 77. Во время воздушной тревоги экскурсии не проводятся.

22 января ко Дню Соборности Украины Одесский музей западного и восточного искусства проводит День открытых дверей — вход в музей свободный. Музей ждёт своих посетителей в этот день с 12:00 до 17:00. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

22 января история индийского мальчика, написанная английским писателем Редьярдом Киплингом в 1895 году и пересказанная неоднократно на экране и на сцене, оживёт в спектакле Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши как захватывающий зрелищный ритуал взросления. «Мы с тобой – одной крови, ты и я!..» Так научился говорить в джунглях юный Маугли, чтобы вырасти в джунглях в волчьей стае и стать в итоге её вожаком. В спектакле органично соединились текст Киплинга, музыка, пластика, хореография, декорации и актёрская игра. Цена билетов от 150 гривен. Приходите к 12:00 или к 17:00.

22 января в Одесском Украинском театре имени В. Василько премьера спектакля «Метод». Добро пожаловать в сеанс полного разоблачения! В постановке по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана “Метод Гренхольма” четыре героя оказываются на одном собеседовании одновременно. Каждый из них рассчитывает на индивидуальную встречу, но всё будет проходить не стандартно. “Метод” – это детективный и очень интригующий сюжет, искусно воплощённый актёрами на сцене. Поэтому, как в любом детективе – развязка в самом финале. Приходите к 15 часам и насладитесь игрой актёров. А для тех, кому посчастливится сидеть в первом ряду, режиссёр приготовил сюрприз. Продолжительность – 90 минут. Режиссёр-постановщик – Татьяна Губрий. Билеты стоимостью 250 гривен.

До 22 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на международный выставочный проект «Медведь всегда с тобой» (The Bear Will Be Always With You). Вместе с проектом «Кукльтура», при поддержке международных фестивалей Teddybar Total (Германия) и Hugglets (Великобритания), музей проводит яркий праздник для детей и взрослых, для тех, кто продолжает жить в Украине и для кого ощущение сказочной атмосферы очень важно во время войны. Герои праздника — мишка Тедди, который в 2022 году отмечает 120-летний юбилей, и его друзья. За годы своего существования Тедди перестал быть обычной игрушкой, но снискал славу как символ милосердия, помощи детям и ветеранам войн. Тысячи мишек из разных стран уже попали к украинским детям в качестве поддержки и лучших друзей, которые могут подарить не только тёплые объятия, но и чувство заботы. Выставка работает каждый день (кроме среды) с 12:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для внутренне перемещённых лиц — вход свободный. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod