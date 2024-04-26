В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка KVITEN

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее западного и восточного искусства.
Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея.
«Есть много молодых художников, которые продолжают творить внутри Украины в разных векторах современного искусства. Это уже пятая выставка, она гастролирует», – рассказал куратор проекта Александр Остер.
KVITEN открылся при поддержке Музея современного искусства Одессы, который привёз выставку из Киева и в дальнейшем планирует представить европейцам.
Война наложила отпечаток на каждого из нас, для художников это истоки творческих способностей. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать!
Адрес: ул. Пушкинская, 9.
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