В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка KVITEN

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее западного и восточного искусства.

Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея.

«Есть много молодых художников, которые продолжают творить внутри Украины в разных векторах современного искусства. Это уже пятая выставка, она гастролирует», – рассказал куратор проекта Александр Остер.

KVITEN открылся при поддержке Музея современного искусства Одессы, который привёз выставку из Киева и в дальнейшем планирует представить европейцам.

Война наложила отпечаток на каждого из нас, для художников это истоки творческих способностей. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать!

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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