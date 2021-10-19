В Одесском театре музкомедии танцбатл: Ансамбль Вирского vs Ансамбль RUSTAVI

Два легендарных коллектива проведут танцевальный поединок, не имеющий аналогов ни в одной стране мира!

Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Павла Вирского и Государственный Академический ансамбль народного песни и танца Грузии «Рустави» встретятся на сцене Одесского театра Музкомедии.

Участники обоих ансамблей продемонстрируют своё блестящее мастерство и оригинальную интерпретацию национальных танцевальных стилей Грузии и Украины.

Гостей ждут новые постановки, костюмы, а также — безусловная мастерство танцоров, грация и мощная энергетика двух дружественных стран!

Раунд обещает быть очень горячим: на сцене будут танцевать 50 грузинских и 52 украинских артиста. Эти танцоры работают с полной отдачей: они танцуют так, что слова исчезают, оставляя самые эмоции.

Заинтригованы? Приходите и почувствуйте всё величие двух грандиозных танцевальных ансамблей на одной сцене!

Цена билетов от 200 до 2000 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 24 октября, воскресенье, 19:00.

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