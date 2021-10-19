В Одесском театре музкомедии танцбатл: Ансамбль Вирского vs Ансамбль RUSTAVI

Два легендарных коллектива проведут танцевальный поединок, не имеющий аналогов ни в одной стране мира!
Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Павла Вирского и Государственный Академический ансамбль народного песни и танца Грузии «Рустави» встретятся на сцене Одесского театра Музкомедии.
Участники обоих ансамблей продемонстрируют своё блестящее мастерство и оригинальную интерпретацию национальных танцевальных стилей Грузии и Украины.
Гостей ждут новые постановки, костюмы, а также — безусловная мастерство танцоров, грация и мощная энергетика двух дружественных стран!
Раунд обещает быть очень горячим: на сцене будут танцевать 50 грузинских и 52 украинских артиста. Эти танцоры работают с полной отдачей: они танцуют так, что слова исчезают, оставляя самые эмоции.
Заинтригованы? Приходите и почувствуйте всё величие двух грандиозных танцевальных ансамблей на одной сцене!
Цена билетов от 200 до 2000 грн. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 24 октября, воскресенье, 19:00.
Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod