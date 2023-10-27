Куда пойти в Одессе на выходных 28-29 октября

28-29 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

28 октября в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного будет представлена постановка «Три товарища» в исполнении актёров Киевского Национального театра им. И. Франко. Звёздный состав актёров. Стоимость билетов от 260 гривен. Приходите к 15 часам.

28 октября Одесский музей западного и восточного искусства продолжит работу лектория о творчестве великих художников. Искусствовед Сергей Ильин проведёт лекцию, посвящённую жизни и творчеству великого французского художника ХХ века Анри Матисса – кавалеру ордена Почётного легиона, первого из модернистов, получившего Международную премию института Карнеги. История его жизни удивит каждого. Приходите к 14:00. Стоимость билета 100 гривен. Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

29 октября концерт «Оркестр Андрея Чёрного. Halloween» состоится в Одесской областной филармонии. Самая атмосферная программа сезона. Грандиозные масштабы события. Приятные сюрпризы для публики. Оркестр Андрея Чёрного представит большую концертную программу к ужасному и величественному празднику Halloween. Магию вечера будут создавать более 100 музыкантов и хор. Усилят яркость действия эффекты на большом LED-экране. Эксклюзивная программа, наполненная музыкальной мистикой и особым шармом. Приходите к 18:00.

29 октября на сцене Одесского Украинского театра лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти», которая перенесёт вас на итальянские просторы, наполненные раскалённым солнцем воздухом, безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни, а ещё ароматом кофе, творожной пасты с томатами и… парфюмерии. Спектакль в 2 действиях. Продолжительность – 90 минут. Стоимость билетов от 80 гривен. Приходите к 18 часам.

До 1 ноября в Одесском литературном музее открылась юбилейная выставка «Вестник Возрождения» известного украинского художника Михаила Жука. Михаил Жук работал в Одессе с 1925 до конца своей жизни (1964), был проректором Одесского художественного института, преподавал рисунок, графику и керамику. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Долгое время его работы были недоступны широкой публике. Адрес: ул. Ланжероновская, 2, Золотой зал.

До 5 ноября в Одесском национальном художественном музее открылась выставка «Солнце заката/Sol Occidens» Маргит и Романа Сельских из коллекции искусствоведа, академика Европейской академии наук, искусств и литературы, почётного академика Национальной академии искусств Украины и заслуженного деятеля искусств Украины Эдуарда Дымшица. В этом году художникам исполнилось 120 лет. Яркий свет и цвета заходящего солнца оставались с ними в самые тёмные времена. Но художники всегда находили своё бескомпромиссное пространство свободы. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а. Вход на выставку – 100/50 гривен.

До 12 ноября в Доме Блещунова продолжится выставка иллюстраций “Птицы Супоя” от Ольги Прокопенко. Серия из двадцати двух работ, выполненных только за последние полгода, создана для привлечения международного внимания к войне в Украине в рамках проекта “Озеро Супой”. Это озеро расположено на границах Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областей, стало домом для многих редких представителей фауны и точкой восстановления на их миграционных путях. Адрес: ул. Польская, 19.

До 15 ноября в Одесском Национальном художественном музее выставка Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами». Борис был художником и архитектором, владельцем одного из лучших одесских дендрариев. 24 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ и боролся за нашу свободу в составе 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцарей Зимнего похода». Борис героически погиб 13 июля 2023 года. Цветы Бориса – это акварели снятой на телефон природы под Бахмутом, написанные в перерывах между боями. Адрес: Софиевская, 5а. Вход: 100/50 гривен.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Александр Александров/Одесса News

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