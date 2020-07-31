Одесская музкомедия приглашает в замок Курисов на «Званый вечер с итальянцами»

Необычный проект задумали в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. Михаила Водяного (ОАТМК).

8 августа коллектив театра приглашает на «Званый вечер с итальянцами в усадьбе Курисов». Действо включает в себя экскурсию по выдающемуся 200-летнему архитектурному творению, которое сейчас находится в состоянии реставрации. Кроме экскурсии гостей ожидают чарующая музыка Жака Оффенбаха в исполнении солистов, хора и оркестра театра, а также фуршет.

И, пожалуй, главное: этот проект — благотворительный, все, кто в нём примет участие, становятся соучастниками масштабной реставрации памятника архитектуры.

Авторы проекта хотят, чтобы люди знали об этом уникальном здании, прониклись его духом, необходимостью придать ему первозданный вид, по большому счёту — не потерять наследие наших предков. Речь ведь идет о сохранности самой истории Одесского края.

Усадьба Курисов находится в 60 километрах от города. Там есть даже свой маленький зоопарк с павлинами и страусами, а на на шпилях усадьбы свили гнёзда аисты, которые выводят потомство. Эти два крылатых семейства — словно добрый знак, что усадьба Курисов возродится.

«Званый вечер с итальянцами» — искромётная оперетта. Её герой, желающий прослыть покровителем искусств, приглашает к себе домой высокопоставленных гостей на званый ужин, где должны петь заезжие итальянские музыканты. Однако музыканты не приезжают… Кто возьмёт на себя роль «итальянцев» и что из этого получится? Получится настоящая комедия положений — очень музыкальная и забавная, звучащая и очень легко, и «на злобу дня».

Начало действа — 8 августа в 18:00, продолжительность: 4 часа. Дресс-код: Smart Casual (полуофициальный).

Благотворительный взнос: 1 500 грн. с человека.

Карта самостоятельного проезда по ссылке будет приложена к билету.

По желанию, может быть предоставлен коллективный трансфер.

Все дополнительные справки можно получить по тел. 098 64 51 906 (Алла Владимировна).