В Одесском археологическом музее выставка «Змеиный: остров, охраняемый богами»

4 августа Одесский археологический музей приглашает на открытие выставки «Змеиный: остров, охраняемый богами».

Эта выставка — рассказ о подзабытом героическом прошлом, а также напоминание, что настоящие герои живут среди нас и сейчас.

Проект осуществляется при поддержке Фонда «Партнёрство за сильную Украину» и при менторстве Одесского Национального Художественного музея.

«Мы покажем артефакты, найденные во время археологических раскопок на Змеином, которые до этого мы никогда не экспонировали, расскажем о жизни и культуре древних греков и какое стратегическое значение на протяжении веков имеет и в мирные, и в военные времена это маленький скалистый остров, — обещают музейщики. — На выставке античность переплетается с современностью, а рассказ о древнегреческом герое Ахилле — с историей героической защиты острова от российских захватчиков. Ещё одной темой нашего проекта станет судьба отделения Одесского археологического музея на Змеином, разрушенного во время боевых действий».

Приходите к 14:00.

Вход на открытие бесплатный, далее билеты будут стоить 100 гривен полный и 50 гривен для льготных категорий.

Адрес: ул. Ланжероновская, 4

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