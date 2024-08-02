Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко 2 августа в соцсети Х.

«Мы стремимся создать беспроигрышный торговый сценарий. Следующий шаг – обеспечить ратификацию в украинском парламенте. Наше видение – содействовать созданию единой экономической зоны, охватывающей все прибрежные государства Черноморья, за исключением России, создавая равные условия для всех», – написала она.

Объём двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил $7,3 млрд, сообщил министр торговли Турции Омер Болат после встречи со Свириденко 1 августа, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на газету Hurriyet Daily News.

По его словам, ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до $10 млрд за короткий период. Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов, — убеждён министр.

«Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года», – добавил министр.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества, необходимого для беспрепятственного ввоза украинской рыбной продукции.

Соглашение о свободной торговле было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.

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