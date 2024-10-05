Украина получит от Франции 12 САУ CAESAR

Франция анонсировала передачу Украине 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Вооружение изготовят на французских мощностях при финансировании Украины.

Об этом 4 октября в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, за производство CAESAR для украинской армии возьмётся французский производитель вооружений и военной техники KNDS France.

«На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR при финансировании Украины. Увеличение производственных мощностей нашего ОПК позволяет поддержать Украину», – говорится в сообщении министра обороны Франции.

Как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, только за первый год полномасштабной войны Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – €750 млн. Она, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение.

16 февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине до 3-х миллиардов евро военной помощи в 2024 году.

Одесса News информировала, что 7 июня 2024 года в Париже после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона представители правительств двух стран подписали четыре документа, в том числе в области оборонной промышленности.

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