В Одессе пройдёт концерт лауреатов V Международного конкурса «Odesa Music Olymp»

13 октября в уютном и изысканном арт-пространстве «Бельетаж-импреза» Одесского театра оперы и балета состоится музыкальное действо с участием молодых и ещё совсем юных артистов — пианистов и скрипачей, которые исполнят произведения украинских и зарубежных композиторов от классики до современности.

Конкурс «Odesa Music Olymp» проходит в рамках реализации образовательно-художественной программы Одесской национальной оперы ежегодно весной в Одессе и объединяет юных музыкантов из разных стран мира.

Продолжительность 1 час 20 минут.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 12 часам.

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