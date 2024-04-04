В Одесском Украинском театре пройдёт джазовый концерт при свечах

6 апреля Украинский театр в Одесса предоставляет сцену талантливой певице Анастасии Букиной и джазовому квартету под руководством Вадима Бессараба.

Их романтический музыкальный вечер пройдёт под названием «Джаз при свечах»».

Невероятно красивое сочетание чувственного вокала и джаза. Событие, которое останется в вашем сердце.

Анастасия – обладательница нежного, бархатного голоса, всегда привлекающая к себе внимание.

За музыкальную составляющую будут ответственны виртуозные джазмены: Вадим Бессараб – фортепиано; Виталий Безюлев – саксофоны; Виктор Глушенко – контрабас; Игорь Семёнов – ударные.

Вечер, джаз, свечи – лучшая идея для романтического свидания или отдыха с друзьями и семьёй.

Билеты стоимостью от 250 гривен можно купить здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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