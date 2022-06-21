Во Всемирном клубе одесситов пройдут выставки колокольчиков и карикатур

Благотворительные выставки колокольчиков и карикатур пройдут во Всемирном клубе одесситов 23 июня.

Колокольчики представит из своей личной коллекции коллекционер Елена Редько, директор-художественный руководитель театра Музкомедии, заслуженный работник культуры Украины, а карикатуры — заведующий художественно-постановочной частью этого театра Андрей Шишкин.

Во время работы выставок — концерт звёздных артистов Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Средства от продажи колокольчиков, карикатур и благотворительных взосов во время концерта пойдут на нужды территориальной обороны Одессы.

Начало в 17 часов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod