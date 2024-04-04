Декларирование: Труханов получил в 2023 году более 600 тысяч гривен дохода

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подал декларацию о доходах за 2023 год.

Как сообщает Думская, обнародованная декларация существенно отличается от предыдущих. Так, например, в новой декларации более не фигурирует муж матери мэра Николай Данилюк, который присутствовал в декларациях за 2022 и 2021 годы.

Исчез и автомобиль Range Rover, который с 2019 года арендовала у фирмы «Лесор Одеса» дочь городского головы Екатерина, передавшая машину отцу.

В 2023 году мэр заработал на своей должности 293 тысячи гривен и получил 388 тыс. грн в виде дохода от сдачи в аренду имущества.

Пенсия его матери Марии Трухановой составила 63,5 тыс. грн. Ещё 10,7 тыс. грн ей досталось от аренды.

Наличными руководитель города хранит 72,8 тыс. грн и 176 тысяч долларов, в банках держит 445,6 тыс. грн и 2,5 тыс. долларов. У Марии Трухановой наличными 686 тыс. грн и 502 тыс. долларов, на банковских счетах — 26 тыс. евро и 33,6 тыс. грн.

Коллекция часов у мэра осталась неизменной — Rolex, Brequet, Ulysse Nardin, Platek Philippe, A. Langeand Sohne, Bovet.

Аналогично и с недвижимостью: у семьи есть дом (254 кв. м), квартира (131,1 кв. м) в Одессе, а также маленький домик (45,7 кв. м) и большой земельный участок (почти 27 тысяч квадратных метров) в селе Песчанка Винницкой области.

200 тыс. долларов, которые Труханов занял у матери, он пока не отдал.

Одесса News информировала, что семья Владимира Зеленского за 2023 год заработала в 2023 году почти 12,5 млн.грн, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал за 2023 год 974 845 грн дохода, его жена Екатерина – более 7,8 млн грн.

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