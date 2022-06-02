Как в Одесском зоопарке отмечали Международный день защиты детей

В Одесском зоопарке 1 июня отметили Международный день защиты детей.

Маленьких одесситов ждала большая насыщенная программа: мастер-классы, аниматоры, интерактивное представление и многое другое, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что присутствовавший на празднике мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что сегодня деятельность всего цивилизованного мира направлена на то, чтобы обезопасить от российской агрессии маленьких украинцев.

«Мы делаем всё возможное, чтобы защитить наш город и страну, чтобы прекратить эту войну, чтобы наши дети не чувствовали страх от всего происходящего», — сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы также подчеркнул, что в это время очень важно проводить мероприятия, которые поднимают детям настроение и дарят положительные эмоции всем участникам.

В мероприятии приняла участие патрульная полиция, которая провела обучение детей правилам безопасного поведения.

Для детей до 14 лет посещение зоопарка в этот день было бесплатным.

Как сообщала Одесса News, в Преображенском парке Одессы каждую среду проходят бесплатные экскурсии в Динопарк.

Фото и видео: «Одесса»

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod