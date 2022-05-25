В Динопарке Одессы проходят бесплатные экскурсии

В Преображенском парке Одессы каждую среду проходят бесплатные экскурсии в Динопарк.

Увлекательное путешествие в импровизированный мир Юрского периода могут совершить дети-сироты, дети-переселенцы и дети из многодетных семей.

Ребята смогут увидеть оживших гигантских рептилий, посидеть на спине у динозавра, сделать красочные фото и попрыгать на батуте.

Экскурсии проводятся каждую среду с 11:00 до 14:00. Сбор — у входа в Преображенский парк (ул. Новощепной ряд, 27, со стороны «Привоза»).

Участники экскурсий должны иметь при себе документы, подтверждающие статус льготника.

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