Любителей творчества Антуана Ватто приглашает одесский музей

Одесский музей западного и восточного искусства приглашает 22 мая в свои стены на воскресную лекцию о творчестве Антуана Ватто.

Художник Антуан Ватто был поэтом, лириком и вдумчивым созерцателем. Его негромкие, но загадочные живописные рассказы привлекают внимание зрителя уже более 300 лет. Академик, вышедший из глубинного народа и покоривший сердца всех, кто способен был видеть красоту.

«Жиль», «Савояр», «Паломничество на Киферу», «Капризница» – эти славные произведения обладают уникальной, непревзойдённой атмосферой, где звучит тишина между шумом, светлая грусть оттеняет беззаботное веселье, а вопросы остаются без ответов.

Антуана Ватто называют мастером галантных сцен и основателем игривого рококо. Но действительно ли его искусство несёт в себе только украшение и рассказывает исключительно о наслаждении?

В это воскресенье Вы получите ответ не только на этот вопрос о безусловном гение периода французского Регенства.

Лекцию об этом художнике проведёт заместитель директора музея Екатерина Михейцева.

Начало в 16:00.

Стоимость билета 100 грн.

Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Обязательна предварительная регистрация! Количество мест ограничено! Забронировать билеты можно в приватных сообщениях.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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