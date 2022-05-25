Джордж Сорос: Вторжение России в Украину станет началом третьей мировой войны

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос уверен, что вторжение России в Украину, возможно, станет началом третьей мировой войны.

Об этом он сказал 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступление опубликовано на его сайте, пишет издание ГОРДОН.

Сорос отметил, что вторжение России в Украину потрясло Европу до основания, и даже когда боевые действия прекратятся, ситуация никогда не вернётся к тому, что было раньше.

«Вторжение может стать началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может её не пережить», – сказал он.

Миллиардер заявил, что так называемая «спецоперация» российского президента Владимира Путина пошла не по плану и теперь он осознаёт, что совершил ошибку.

«Путин осознал, что совершил ужасную ошибку, когда вторгся в Украину, и теперь готовит почву для переговоров о прекращении огня. Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Путину придётся начать мирные переговоры, чего он никогда не сделает, потому что это равносильно отставке», – подчеркнул Сорос.

Он призвал мировое сообщество мобилизовать все свои ресурсы для скорейшего прекращения войны.

«Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина», – подытожил он.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел Р Сергей Лавров сказал, что «ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

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