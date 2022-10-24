На юге ракетно-артиллерийские войска выполнили за сутки 130 огневых задач

На юге Украины ракетно-артиллерийские войска ВСУ выполнили за сутки 130 огневых задач.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день. Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира снова уменьшилась на 7 рашистов. Также радиолокационной станции «Зоопарк-1» наши бойцы укоротили век на Херсонщине», — сказал, представляя военную сводку за прошедший боевой день, полковник Владислав Назаров.

Ситуация в южнобугской операционной зоне в минувшие сутки была достаточно сложной и динамичной, но контролируемой силами обороны ВСУ.

«Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий. В течение боевого дня существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не наблюдалось», — говорится в сообщении.

В то же время противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, миномёты и танки по украинским позициям и близлежащим территориальным громадам.

В течение боевого дня враг шесть раз атаковал авиацией позиции сил обороны и освобождённые в октябре населённые пункты Бериславского района Херсонской области.

Россияне также вели миномётный огонь по прибрежной полосе Очаковской громады – без потерь с украинской стороны, — подчеркнул офицер ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, Одесской областной прокуратурой начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетном ударе 22 октября по энергетической инфраструктуре в Одесской области.

На главном фото военный моряк, главный корабельный старшина электронавигационной команды Кирилл.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС, ВСУ/Facebook

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