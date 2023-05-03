Рашизм теперь официальное понятие человеконенавистнического режима в России

2 мая Верховная Рада увердила проект постановления №9101, которое называет политический режим в России «рашизмом».

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, уточнив, что документ поддержал 281 народный депутат.

Проект постановления полностью называется так: «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Решение должны передать правительствам и парламентам стран мира, а также ведущим международным организациям.

Документ был внесён в парламент 13 марта, его авторами являются несколько десятков нардепов из разных фракций. В пояснительной записке к проекту постановления указано, что цель заявления – «побудить к осуждению действующего политического режима Российской Федерации международным сообществом» и сформировать единый подход международных институтов к определению политики страны-оккупанта России.

Кстати. По данным Офиса генпрокурора на 29 апреля 2023 года, с 24 февраля 2022-го в Украине зарегистрировали более 83 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

Как сообщала Одесса News, 2 мая Верховная Рада поддержала законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации с 5.30 20 мая 2023 года на 90 суток.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod