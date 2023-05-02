Военное положение и мобилизация продлены ещё на 90 дней

2 мая Верховная Рада поддержала законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Продлевается срок действия военного положения в Украине с 5.30 20 мая 2023 года на 90 суток», – написал он.

Нардеп опубликовал скриншот результатов пофракционного голосования. Согласно ему, единогласно голосовали все пять фракций парламента.

Депутаты поддержали проект закона №9259 об утверждении указа о продлении срока действия военного положения в Украине и №9260 об утверждении указа о продлении срока всеобщей мобилизации.

Зеленский внёс проекты законов в Раду 1 мая. Профильный комитет парламента поддержал предложения 2 мая.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Последний – 7 февраля 2023 года до 20 мая.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений. В ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин Президент заявил, что это произойдёт только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

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