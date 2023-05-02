Одесса получила очередную помощь от международных партнёров

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» получило три новых машины для ремонта тепловых сетей от USAID «Проект энергетической безопасности».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что техника предназначена для работы аварийной бригады.

«Важно, что здесь есть оборудование, позволяющее облегчить работу коммунальщиков и сделать её более эффективной», — говорится в сообщении.

Спецтехнику осмотрел Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«В 2020 году был заключён Меморандум о сотрудничестве с Агентством USAID, который позволил нам получить существенную поддержку во время тяжелейшей зимы. Мы поставили перед собой цель: построить такую систему взаимоотношений с международными партнёрами, которая будет приносить Одессе практические результаты. Спасибо нашим партнёрам и двигаемся дальше к Победе!», – сказал, осмотрев машины, мэр Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в рамках проекта энергетической безопасности USAID КП «Теплоснабжение города Одессы» получило два новых экскаватора JCB полной комплектации.

Фото и видео: «Одесса»

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