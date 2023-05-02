В Украине вступили в силу новые правила госрегистрации бизнеса

С 1 мая 2023 года будут действовать новые правила государственной регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а также юридических лиц и общественных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Украины.

«01 мая 2023 года вступает в силу приказ Министерства юстиции Украины от 29 марта 2023 г. №1158/5 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины». Приказом утверждены новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.

Также внесены изменения в требования к написанию наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, кроме организации профсоюза.

Так, для написания наименования юридического лица буквы латинского алфавита используются при написании наименования не только на английском, но и на любом иностранном языке.

Кроме того, внесены изменения в Порядок государственной регистрации юрлиц, ФЛПов и общественных формирований, не имеющих статуса юрлица, согласно которым при подаче заявления в электронной форме в случае, если в соответствии с законом для государственной регистрации предусмотрена подача копии документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство (подданство) лица, являющегося конечным бенефициарным владельцем юридического лица, к заявлению приобщаются электронные копии таких документов, изготовленные путём сканирования с наложением квалифицированной электронной подписи заявителя.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов.

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