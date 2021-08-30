Для того, чтобы работать в Минюсте, теперь требуется криминальное прошлое

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство пожизненно осуждённую.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Пожизненно заключённого (а точнее заключённую) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — сообщил Малюська.

Он добавил, что «вообще работать надо всем трудоспособным».

«На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненными заключёнными это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», — подчеркнул министр.

О подробностях деятельности новой сотрудницы министерства креативный министр не сообщает.

Ранее в интервью одному из украинских СМИ Малюська заявил, что готов брать на работу пожизненно осуждённых.

Как сообщала Одесса News, 1 августа 2021 года Министр юстиции Украины Денис Малюська открыл 2 платные камеры в Одесском СИЗО.

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