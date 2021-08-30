Для того, чтобы работать в Минюсте, теперь требуется криминальное прошлое

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство пожизненно осуждённую.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Пожизненно заключённого (а точнее заключённую) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — сообщил Малюська.
Он добавил, что «вообще работать надо всем трудоспособным».
«На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненными заключёнными это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», — подчеркнул министр.
О подробностях деятельности новой сотрудницы министерства креативный министр не сообщает.
Ранее в интервью одному из украинских СМИ Малюська заявил, что готов брать на работу пожизненно осуждённых.
Как сообщала Одесса News, 1 августа 2021 года Министр юстиции Украины Денис Малюська открыл 2 платные камеры в Одесском СИЗО.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod