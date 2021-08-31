А если бы рвануло: в Шабо нашли 100-килограммовую авиабомбу

30 августа во время проведения земляных работ возле села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области была обнаружена 100-килограммовая авиабомба времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Пиротехническая группа ГСЧС оперативно выехала на место находки и изъяла опасный боеприпас.

В этот же день пиротехники изъяли ещё одну опасную находку — артснаряд калибра 105 мм — в селе Яськи Беляевского района Одесской области по улице Кирова, 134.

Боеприпасы были уничтожены в специально отведённом месте, — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 16 августа в Одесском районе за пределами села Великий Дальник во время проведения полевых работ местными жителями была обнаружена авиабомба.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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