Чета Зеленских прибыла с визитом в США

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита в США Главы Украинского государства по приглашению Президента Джозефа Байдена.

Об этом сообщил сам Зеленский в своё Instagram.

«Впереди — обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — написал Зеленский.

К записи Зеленский прикрепил фото, на котором он спускается по трапу под руку с супругой Еленой.

По информации Офиса Президента, завтра, 1 сентября, Зеленский проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом.

«В повестке дня визита — встреча лидеров двух стран в формате с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч Президента Украины с американскими высокопоставленными должностными лицами», — говорится в сообщении.

Планируется, что представители Украины и США подпишут ряд документов.

В ОП уточняют, что программа визита рассчитана на несколько дней, она охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий