В Одессе горел двухэтажный дом на Пастера, спасли 23-летнюю женщину

23 октября в 10:36 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Пастера, 26, в Одессе произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, к месту вызова в 10:40 прибыли 17 спасателей, 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Отмечается, что первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит открытым пламенем деревянная отделка, мебель и имущество в общем коридоре коммунальной квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома.

«Спасатели ликвидировали пожар в 10:53 на площади 10 кв. м. Во время тушения пожара по трёхколенной лестнице спасена 23-летняя женщина-квартиросъёмщица. Не допущено распространение огня по деревянным конструкциям на крышу дома и жилые квартиры. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.



Как сообщала Одесса News, 19 октября произошёл пожар в помещении промышленного цеха на территории завода по изготовлению металлических дверей в Лиманском районе, с. Фонтанка-3, по ул. Александровская дорога, 12.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области