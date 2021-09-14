Понедельник, 13-ое: три пожара в Одессе и области, есть пострадавшие

Вечером в понедельник, 13 сентября, в Одессе и области зафиксировано 3 пожара, при ликвидации которых спасатели обнаруживали пострадавших людей.

Об этих пожарах сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 17 часов 56 минут в Службу спасения поступило сообщение, что в с.Овидиополь, по улице Соборной, 77, произошло возгорание жилого дома — горело домашнее имущество и потолок в одноэтажном частном жилом доме. Всего пожаром было охвачено 20 квадратных метров жилья. Не дожидаясь спасателей, пытался справиться с огнём 68-летний хозяин дома. Однако самостоятельно погасить пламя ему не удалось, зато получил ожоги конечностей и лица. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Почему возник пожар, пока не установлено.

В этот же день, в 20.21, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе на улице Героев обороны Одессы, в пятиэтажном доме №88. Горела квартира на 3-м этаже. С верхних этажей на свежий воздух по маршевым лестницам были эвакуированы 19 человек, в том числе 4 детей. 13 спасателей потушили пожар за 25 минут. Не обошлось без пострадавших — 48-летний хозяин квартиры с ожогами конечностей в тяжёлом состоянии госпитализирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Поздним вечером, в 23 часов 14 минут, одесским спасателям вновь пришлось покинуть пожарное подразделение, чтобы выехать на вызов к дому №25, что на Ольгиевской. По поступившему сообщению здесь горела квартира, в чём пожарники смогли убедиться воочию, прибыв на место вызова. Оказалось, что горели домашние вещи в квартире на 1-м этаже двухэтажного жилого дома. В результате пожара, как отмечается в сообщении, получил отравление продуктами горения и ожоги лица квартиросъёмщик — 26-летний парень, который в состоянии средней тяжести госпитализирован. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при использовании пострадавшим свечей.

Как сообщала Одесса News, 32 одесских спасателя с привлечением 10 единиц пожарной техники 11 сентября тушили пожар на Малой Арнаутской, 105.

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