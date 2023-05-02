Елена Шуляк: одесский нардеп Андрей Дмитрук — предатель

Глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк в опубликованном 1 мая интервью «Украинской правде» назвала «предателями» бывших нардепов от «Слуги народа», которые вышли из фракции и стали сотрудничать с нардепами от запрещённой в Украине партии ОП-ЗЖ.

«Украинская правда» отметила, что речь идёт о нардепах Александре Юрченко, Олеге Воронько, Артёме Дмитруке и Евгении Шевченко, которые сейчас входят в депутатскую группу «Восстановление Украины».

«Ты зашёл в парламент от «Слуги народа», потом у тебя что-то изменилось. Если ты честный – сдавай мандат и баллотируйся на следующий избирательный цикл, набирай свои баллы, заходи в парламент и работай. Но когда ты зашёл, тебе не понравилось и этой внутренней смелости не хватило, то для меня эти люди являются предателями», – объяснила Шуляк.

Она подчеркнула, что нардепы от «Слуги народа» «зашли в парламент на имидже президента, на его рейтинге».

«Если бы не рейтинг президента, ни один из них не попал бы самостоятельно в Верховную Раду», – считает Шуляк.

Для справки. Фракция «Слуги народа» сформировалась в украинском парламенте после внеочередных выборов в 2019 году, она стала монокоалицией.

Дмитрука исключили из состава монобольшинства 16 ноября 2021 года, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению «Разумная политика», которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Дмитрук, комментируя причины своего выхода из партии «Слуга народа» писал так: «Вирус политической коррупции и морального разложения инфицировал партию от народных депутатов до депутатов территориальных громад. И ни для кого уже не секрет, что депутаты и мэры местных советов скуплены ещё на стадии распределения партийных квот и работают в интересах узкого круга олигархата. Коррупция процветает. Простые люди не имеют шанса добиться справедливости, их лишили любой возможности отстоять свои права и свободы. Любой вопрос, требующий решения, тонет в бездне равнодушия».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года народный депутат и председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк попала в скандал с украинским военнослужащим Олегом Симорозом по поводу законопроекта о градостроительстве, соавтором которого она является.

Фото: Украинская правда

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