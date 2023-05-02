2 мая в Одессе: Куликово поле оцеплено правоохранителями

2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года в Одессе, правоохранительные органы усилили меры безопасности.

Как передаёт Одесса News, Куликово поле оцеплено правоохранителями, людей проверяют и пускают по одному человеку. У пришедших к Дому профсоюзов требуют предъявить документы, удостоверяющие личность.

На Итальянском бульваре полиция также проверяет автомобили.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что перед открытием Куликова поля территорию осмотрели взрывотехники. Там также призвали одесситов с пониманием отнестись к усиленным нарядам в этот день и избегать скопления людей.

В Одессе люди приносят также цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова — участников «Евромайдана», погибши на Греческой площади во время уличной битві с антимайдановцами 2 мая 2014 г.

Как сообщала Одесса News, комендантский час 2 мая этого года не будет продлён и будет продолжаться с полуночи до пяти утра. За правопорядком в центре города следят сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и другие представители сил обороны. У Куликового поля дежурят сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

Фото: Думская, Суспільне Одеса

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