Гончаренко: За арестом моей сестры по обвинению в рейдерском захвате стоит Ермак

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал задержание своей троюродной сестры Леси Деревянко и её мужа — депутата Одесского облсовета Николая Деревянко по обвинению в рейдерском захвате 280 га земли у моря в посёлке Затока Одесской области.

В своём Telegram-канале одесский нардеп написал, что за последними событиями, которые его касаются, стоит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Нардеп напомнил, что волонтёров в «Гончаренко-центре» в Одессе лишили помещения, о чём писала Одесса News.

«Первоначально был Гончаренко центр в Одессе. Недавно волонтёров выгнали из помещения, где они плели сетки для ВСУ. Привет Одесскому облсовету – «слуге» Диденко и опзжисту Шкаровскому, которые захотели выслужиться. Дальше борьба за наших защитников и возвращение им выплат в 30 тысяч. Вопросы демобилизации для воинов. Это всё – хочу ещё раз подчеркнуть – о правах и справедливости для военных. А дальше петиция к Зеленскому с требованием собрать внеочередное заседание Рады, чтобы провалить позорное постановление Цабаля, которое блокирует возврат выплат военным», — написал нардеп.

По мнению Гончаренко, его «деятельность и критика, очевидно, очень кого-то раздражают. Но у него есть конкретная фамилия. Ермак. И как только зацепили, то понеслось. Сразу дали команду ручным помойкам типа «Тайны депутата», которые с утра до ночи выливают на меня кучу грязи», – написал нардеп.

Он отметил, что недавно вернулся из Парламентской ассамблеи Совета Европы, «а тут приходит реальность – родственницу хватают за какие-то невероятные гектары и начинают манипуляции».

«Очень низко. Очень мерзко», – заявил Гончаренко.

Нардеп проинформировал, что у задержанной его родственницы четверо несовершеннолетних детей и её «посадили в СИЗО под залог 8 миллионов гривен! За что? За то, что я пытаюсь бороться за военные выплаты, за то, что поднимаю вопрос срочников, отпусков и вообще критикую Ермака. Ну представьте себе, даже если моя троюродная сестра виновата? У нас в стране САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ СУД. Ей можно дать домашний арест? Она никуда с четырьмя детьми не уйдёт. Но нет. СИЗО. Это политическое давление на меня. Особенно из-за того, что скоро будет заседание Рады, где должны рассматривать возврат выплат 30 тысяч военным. Я молчать не буду. Украина – не Россия. Такое у нас не проходит».

Позже Гончаренко сообщил, что ему звонили из Офиса Президента и просили не критиковать Ермака.

«Уже звонят по телефону «переговорщики» с ОП: – всё можно решить. Просто помолчи о 30 тысячах. Не критикуй Ермака. И завтра уже всех отпустят из СИЗО, и всё будет очень хорошо. Клоуны, я сказал это по телефону, я говорю это и сейчас: передайте вашему засланному Ермачку, что он решит всё только на нарах. Будет решать, компот или узвар на ужин. Решалы», — с раздражением написал одессит.

Возвращаясь к теме об аресте своей родственницы, Гончаренко написал: «Моя родственница обвиняется в том, что она «украла» 300 гектаров земли в Затоке. Площадь всей Затоки – 8 квадратных километров, или 800 гектаров. То есть она украла пол Затоки? Вы хоть обвинения могли бы нормально совершить? Идиоты».

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