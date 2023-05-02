Стало известно, кто в Затоке пытался «оттяпать» 280 га земли у моря

В районе посёлка Затока Одесской области была попытка рейдерского захвата 280 га земли у моря. По информации СМИ, организаторами «схемы» была задержанная СБУ супружеская пара – Леся и Николай Деревянко. Он является депутатом облсовета от «Европейской солидарности», а она – троюродная сестра народного депутата Украины от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.

О подробностях задержания 1 мая проинформировала в Telegram Служба безопасности Украины.

«СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, которые организовали рейдерский захват земли возле моря. Фигуранты пытались завладеть помещениями АО «Укрпочта» поблизости от прибрежной защитной полосы в посёлке Затока и провести незаконное отчуждение земли сельхозназначения общей площадью около 280 га», – говорится в сообщении.

Николай Деревянко

Украинская спецслужба утверждает, что фигуранты действовали в составе организованной преступной группы.

«Чтобы реализовать схему, её участники подделали документы на право собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали «переоформленное» госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить присвоение государственной недвижимости на десятки миллионов гривен», – объяснили в СБУ.

Одесса News сообщала, что в конце апреля здания и близлежащую территорию «Укрпочты» на побережье уже ей вернули, а земельные участки арестовали.

СБУ проинформировала о задержании супругов и помощника жены депутата. Суд арестовал их с правом выйти из-под стражи после уплаты залога в сумме 24,5 млн грн (для депутата) и 8 млн грн (для жены депутата и её помощника).

Спецслужба рассказала, что депутату облсовета объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ/Telegram

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