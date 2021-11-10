В Одесской области правоохранители освободили из трудового рабства 12 человек

Сотрудники миграционной полиции совместно со следователями Белгород-Днестровского райотдела, пограничниками, прокуратурой при силовой поддержке Батальона полиции особого назначения и спецподразделения «Д.О.З.О.Р.» разоблачили преступную деятельность группы лиц, занимавшихся трудовой эксплуатацией граждан на территории Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Одесской области.

По данным следствия, в состав группы входили три человека ромской национальности, которые подыскивали рабочих в Одессе среди людей, оказавшихся в тяжёлом материальном положении. Вербовщики обещали хорошую заработную плату, питание и бесплатное жильё. Приняв такое предложение, жертвы попадали в трудовое рабство, где под угрозами физической расправы выполняли работу по домашнему хозяйству и в поле.

«Каждый день люди тяжело работали на полевых работах, жили в бараках, а весь их «заработок» ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками», — сообщили в полиции.

На территории, где проживали завербованные лица, за ними постоянно наблюдали так называемые «бригадиры», которые контролировали соблюдение установленных правил, в том числе подъём и отправку на работу, ограничивали в передвижении после возвращения с работ.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в домах, где незаконно содержали граждан. В результате получили вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Как отмечают в полиции, на момент обысков в трудовом рабстве находились 12 человек, которые в настоящее время освобождены. Пятеро уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Также в рамках проведённых мероприятий полицейские выявили жителя Закарпатской области, 1986 года рождения, который скрывался от суда с целью избежания наказания за совершение кражи чужого имущества.



Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам преступной группы и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции Украины и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции прекратили функционирование канала торговли людьми.

Фото: Нацполиция, Госпогранслужба

Видео: Нацполиция

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