Измаильские пограничники обнаружили в грузовой фуре семью с детьми из Ирака

Нелегальных мигрантов обнаружили в пункте пропуска Орловка пограничники Измаильского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничный наряд услышал шорох в грузовике, прибывшем на украинский берег паромом через Дунай, и решил сразу его осмотреть. В результате военнослужащие в прицепе фуры обнаружили мужчину с женой и двумя малолетними детьми – мальчиком и девочкой.

Как установили охранники границы, семья из Ирака проникла в автомобиль в Турции во время его погрузки пластиковыми трубами. Далее путешественники планировали в поисках лучшей судьбы добраться до одной из стран ЕС.

«Путешествие в прицепе грузовика для семьи иностранцев могло бы закончиться трагически, ведь длился он несколько дней, а с собой у «туристов» не было ни еды, ни воды. Так что пограничники сразу же накормили их и угостили горячим чаем», — говорится в сообщении.

По данному факту на взрослых иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В дальнейшем они будут переданы румынской стороне в порядке реадмиссии.

Одесса News информировала о необычном нарушении государственной границы на реке Дунай: на своём каяке 63-летний гражданин США пришвартовался к украинскому берегу, недалеко от города Рени Одесской области, объясняя тем, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ.

Фото и видео: Госпогранслужба

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