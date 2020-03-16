Вступил в силу временный запрет иностранцам на въезд в Украину

Согласно решению Кабинета министров, вступил в силу временный запрет на въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, введённый с целью противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает Госпогранслужба, с 00.00 16 марта временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), ещё почти полсотни пунктов пропуска временно прекратили пешеходное сообщение.



Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность. Их, по мнению Госпогранслужбы, функционирует достаточное количество на границе с каждой соседней страной для оформления, контроля и проверки граждан и транспорта в условиях ограниченного международного движения.



Также в ночь на понедельник временно запрещён въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

Подчёркивается, что граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться — обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений.

С 00.00 17 марта временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины.

Все эти ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Госпогранслужба рекомендует отслеживать информацию о функционировании пунктов пропуска на своём сайте, при необходимости пользоваться услугами круглосуточного Контактного центра.

Как сообщала Одесса News, из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу.