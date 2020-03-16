Король одесского фольклора Феликс Шиндер знает, где живёт легендарная Соня с Молдаванки

Феликс Шиндер, певец или, как он себя именует, «интеллигент с Молдаванки», презентовал на своём YouTube — канале новое видео на авторскую песню «Соня, подарите поцелуйчик».

Действие разворачивается в настоящей одесской квартире, куда музыкант приходит в компании со скрипачом Лёней. Под контрабас и гитару Феликс поёт так, будто последние сто лет провёл в «Гамбринусе» из романа Куприна.

Аутентичность Одессы, словечки вроде «швицер» и пышная королева Молдаванки Соня больше напоминают кино или мюзикл. Съёмки прошли в доме, где родился и вырос Леонид Утёсов. Колоритный интерьер, сохранившийся до наших дней, впервые показан в музыкальном клипе.

Видео доступно к просмотру на официальном канале артиста : https://youtu.be/6X5DvuztGbA



Напомним, что оригинальная версия песни «Соня, подарите поцелуйчик» доступна на всех музыкальных платформах. Саунд-продюсером песни выступил сербский композитор и музыкант Милош Елич, за плечами которого 12 лет работы с самой известной украинской группой «Океан Эльзы».

«Когда мне Феликс прислал демо песни, мне сразу понравилась атмосфера и юмор. Ещё в ней есть что-то от музыки моего родного края. Я вырос на севере Сербии, так что влияние австро-венгерской музыки в наших краях сильно чувствуется и у меня в голове быстро образовалась идея того, как эта песня может звучать!», — вспоминает Милош Елич.

Сингл о королеве Молдаванки презентован в преддверии выхода второго альбома группы Феликса Шиндера «Деньги Вперёд», запланированного на весну этого года.