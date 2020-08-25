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После онлайна Хобарт Эрл приглашает одесситов на личную встречу

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29 и 30 августа в Зелёном театре Одессы пройдут концерты Национального одесского филармонического оркестра и народного артиста Украины Хобарта Эрла.

После онлайн трансляций, связанных с карантинными ограничениями, вас ждёт личная встреча с самыми яркими классическими мелодиями, незабываемое общение с Хобартом Эрлом, а также погружение в мир прекрасного.

Этот концерт — идеальное событие, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под открытым небом Зелёного театра.

Начало в 20 часов.

Цена билетов от 80 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

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