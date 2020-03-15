Украина самоизолировалась: главный пограничник рассказал подробности

Сергей Дейнеко, председатель Государственной пограничной службы Украины, прокомментировал решение правительства о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращения в них пешеходного сообщения.

Как отметил во время брифинга в Кабинете Министров Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров.

«На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции», — сказал глава Госпогранслужбы.



Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля в соответствии с Распоряжением КМУ от 13.03.2020 №288-р временно закрыто 94. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые остаются функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.



Дейнеко напомнил также, что в соответствии с Распоряжением КМУ от 00.00 17 марта до 3 апреля 2020 года все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.



Учитывая возможное увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска, продолжающих работу, Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов, осуществит перераспределение имеющихся ресурсов, технических средств и средств защиты. Одновременно будет предусмотрено усиление пунктов пропуска, в которых прекращается движение — с учётом всех возможных сопутствующих рисков.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров на заседании в субботу принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское авиасообщение.