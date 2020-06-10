За последние сутки в Одессе зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19, в области — 18

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 10 июня в Одесской области лабораторно подтверждён 1 031 случай COVID-19. Из них 268 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания, из них шесть — у одесситов, 12 — у жителей районов области.

По данным на утро 10 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 33 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 27 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочки в возрасте 1 год 8 месяцев. Её госпитализировали в инфекционную больницу, где продолжают лечение ещё трое детей. Также 11 детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 139 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 120 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области с 10 июня начался очередной этап смягчения карантина.